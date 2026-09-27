Instagram/@gabriellalenzi Gabriella Lenzi exibe fotos com Rodrygo Goes

Gabriella Lenzi, de 32 anos, aproveitou o sábado (26) para compartilhar registros da comemoração de seu aniversário, celebrado no dia 22 de setembro.

Entre as imagens publicadas, a influenciadora mostrou momentos ao lado de Rodrygo Goes, do Real Madrid, em uma das raras aparições dos dois juntos.

A publicação acontece poucos dias depois de o relacionamento deixar de ser apenas alvo de rumores. No dia do aniversário de Gabriella, Rodrygo publicou uma foto ao lado dela e escreveu: "Feliz aniversário, gatinha. Te amo". A declaração tornou pública a relação, que vinha sendo especulada havia cerca de um ano.

Os primeiros rumores surgiram em outubro de 2025, quando Gabriella e Rodrygo apareceram juntos em uma festa de Halloween organizada por Vini Jr. e Virginia Fonseca, em Madri.

Meses depois, em julho deste ano, os dois foram fotografados novamente lado a lado durante um evento de Fórmula 1 na capital espanhola.

Natural de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, Gabriella reúne mais de 1,4 milhão de seguidores no Instagram e no TikTok. O conteúdo publicado por ela inclui viagens, rotina e campanhas publicitárias para diferentes marcas.

A relação com o esporte também faz parte da trajetória da influenciadora. Gabriella é filha de Alessander Lenzi, nome conhecido no cenário do jet ski brasileiro, e também praticou a modalidade. Ela chegou a conquistar o título de campeã brasileira na categoria amadora.