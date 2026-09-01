Instagram Mansão Anitta

Anitta transformou a própria casa em um refúgio para relaxar e se reencontrar depois de uma rotina intensa de trabalho. A mansão da cantora está localizada no Itanhangá, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Com aproximadamente 1.500 m², o imóvel é cercado por muito verde e tem vista direta para a Pedra da Gávea. Para aumentar seu contato com a natureza, a cantora ainda conta com um pequeno lado no quintal de casa.

A área externa também conta com piscina, cadeiras destinadas ao descanso e um amplo espaço para receber familiares e amigos.





Mansão de Anitta passou por reforma

O imóvel passou por uma grande reforma, que chegou a reunir quase 100 pessoas trabalhando simultaneamente. A obra foi concluída em apenas seis meses e teve a liderança de Carlos e Caio Carvalho, sócios do Studio Roca.

Decoração da casa tem referências religiosas

Na parte interna da mansão, a decoração reúne pinturas do artista plástico Bruno Lyfe e peças de barro produzidas por artesãos do Instituto Maria do Barro.

Devota do candomblé, Anitta também levou elementos de sua religiosidade para diferentes ambientes da casa. Entre as peças estão figuras de orixás pintadas pelo artista plástico baiano Alexandre Feliciano, além de esculturas.

Mansão de Anitta já foi cenário de novela

Antes de pertencer à cantora, a mansão já havia aparecido na televisão. O imóvel foi usado como cenário da novela Em Família, exibida pela TV Globo em 2014 e escrita por Manoel Carlos.

CURIOSIDADE: Mansão adquirida por Anitta já foi cenário do casal Marina e Clara na novela “Em Família”. pic.twitter.com/dWmwh7lLVK — Anitta PopFlash (@anittapopflash) June 14, 2024

Na trama, Marina Meireles, personagem interpretada por Tainá Müller, era a dona da casa. Em uma das cenas, ela aparece na área externa pedindo a um funcionário que limpasse a piscina para receber seus convidados.

O imóvel ficou disponível para venda durante vários anos antes de ser comprado por Anitta.