Instagram/@fatimabernardes Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha curtem viagem a Pernambuco

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha compartilharam com os seguidores registros de uma viagem por Pernambuco. As imagens foram publicadas nesta sexta-feira (14) e mostram momentos do casal durante a passagem por Recife.

Na legenda da publicação, Fátima resumiu os registros feitos ao longo dos últimos dias. “Registros dos últimos dias”, escreveu a jornalista.

As imagens rapidamente receberam comentários de internautas, que elogiaram o casal. “Casal abençoado”, escreveu uma seguidora. “Dois maravilhosos”, comentou outra. Uma terceira pessoa destacou a beleza do destino: “Quanta beleza, Pernambuco é lindo e vocês também”.

Relacionamento começou em 2017

Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha estão juntos desde novembro de 2017. O casal oficializou o relacionamento no dia 2 de novembro daquele ano, data que costumam celebrar anualmente como aniversário de namoro.

Instagram/@fatimabernardes Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha mostram momentos em Pernambuco

Segundo relatos já feitos pelos dois, eles se conheceram por meio de amigos em comum. Antes do primeiro encontro oficial, em um cinema, os dois conversaram por telefone e trocaram mensagens durante cerca de 40 dias.

Diferença de idade já foi tema de comentários

O relacionamento entre Fátima e Túlio também costuma chamar atenção pela diferença de idade de 25 anos entre os dois. Atualmente, a apresentadora tem 63 anos, enquanto o deputado está com 38.

Apesar da repercussão frequente sobre o tema, o casal costuma compartilhar momentos juntos nas redes sociais e já falou publicamente, em diferentes ocasiões, sobre a sintonia construída ao longo dos anos.