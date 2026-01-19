Reprodução/ Instagram @dandaramariana Dandara Mariana

Dandara Mariana, aos 37 anos, curtiu o domingo (18) em clima de romance durante um passeio de barco com o namorado, Dhonata Augusto, de 26.

Para a ocasião, a atriz se destacou pelo visual despojado, escolhendo um maiô cavado em tons contrastantes enquanto aproveitava o cenário de Fernando de Noronha, em Pernambuco.

“Eu sou apaixonada por esse lugar”, escreveu a atriz na legenda da publicação feita no Instagram, rede social em que soma mais de 1,3 milhão de seguidores.





Em um dos registros, Dandara aparece relaxando em uma rede aquática enquanto aproveita o sol e reforça o bronzeado. Em outra imagem, ela surge ao lado do namorado, Dhonata Augusto.

Alane Dias, ex-participante do "Big Brother Brasil 2024", temporada vencida por Davi Brito, elogiou a atriz: "A pessoa ficar linda de máscara de nadar é outro patamar, não é? Gata".

O namorado da intérprete, Dhonata, também enfatizou como foram os momentos ao lado da companheira no arquipélago pernambucano: "Foi incrível, amor". "Maravilhosos", disse uma internauta. "Perfeitos", destacou uma segunda na rede social de Mark Zuckerberg.

Há ainda um clique em que a artista nada no mar usando máscara de mergulho. A sequência de fotos inclui momentos a bordo do barco e também paisagens naturais de Fernando de Noronha, evidenciando as belezas do arquipélago pernambucano.

Profissão



Antes de seguir carreira artística, chegou a iniciar a graduação em arquitetura, mas optou por interromper o curso para se dedicar à formação profissional em teatro.

Atriz e cantora, Dandara Mariana é filha do ator Romeu Evaristo e da consultora internacional Elizabeth Corrêa Nahas. Na televisão, integrou o elenco do "Super Dança dos Famosos", em 2021.

“Dançar: um sonho de menina. Muitíssimo obrigada a todos que estiveram comigo vibrando, torcendo e se emocionando. Tudo sempre de corpo e alma. A dança é pra todos! Independente de idade, tipo físico, deficiências… Dançar é sentir e deixar levar”, declarou ela após perder o título para Paolla Oliveira.

Em 2022, destacou-se no Carnaval do Rio de Janeiro como musa do Salgueiro e também desfilou no abre-alas da Unidos de Padre Miguel. No currículo de novelas, acumula trabalhos em "A Força do Querer"(2017), "Verão 90"(2019), "Salve-se Quem Puder"(2020) e "Travessia"(2022).