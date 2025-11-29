Instagram/@euandremarques André Marques no Peru

A final da Copa Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, que será realizada neste sábado (29), às 18h, levou uma série de celebridades a demonstrarem sua torcida nas redes sociais e até a viajarem para o Peru, onde acontecerá o duelo.

O cantor Francisco Gil está em Lima para acompanhar de perto o confronto e celebrar seu amor pelo Flamengo. A atriz Clara Moneke, conhecida por seus looks marcantes, entrou no clima da decisão e escolheu um visual inspirado especialmente para o dia do jogo.

Na torcida pelo Palmeiras, Di Ferrero também compartilhou seu apoio aos seguidores. Já o ator e cantor Thiago Martins exibiu a camisa rubro-negra entre um compromisso e outro, escrevendo: “Só penso nisso”.

O ator Pedro Waddington, que recentemente viveu Tiago Roitman no remake de Vale Tudo, aproveitou um momento de descanso em Lima antes da partida.

Já Gabz mostrou seu apoio ao Flamengo em clima de pré-jogo, usando biquíni nas cores do time e uma camisa com a frase: “Exu na defesa e eu mesma no ataque”.

Também na vibração pelo rubro-negro, Valesca Popozuda não escondeu a empolgação: “Vamo, Flamengo, mandar uma banana pro Palmeiras. É hoje, meu povo. Torcendo muito aqui!”

Quem emocionou os seguidores foi André Marques, que compartilhou nas redes um depoimento sobre levar o afilhado Bernardo, de 10 anos, para viver a decisão no Peru. O apresentador descreveu o momento como uma experiência que vai muito além do futebol:

“Não é só futebol. É sobre realizar sonhos, sobre família, sobre amor. Hoje estamos aqui vivendo um momento especial — eu, meu irmão Rafael (são 40 anos de amizade) e o meu afilhado Bernardo — pra ver uma final que a gente pode ganhar ou perder. Mas isso aqui vai muito além do resultado.”

André relembrou a importância da viagem para o menino e reforçou a paixão da família pelo Flamengo:

“O Bernardo tem 10 anos e está vivendo algo que vai ficar pra sempre na memória dele. (...) No fim das contas, é isso: realizar sonhos, aprender que o importante é competir — um dia se ganha, outro se perde. Hoje estamos aqui buscando a vitória. Se ela vier, maravilhoso. Se não vier, estaremos sempre juntos. Porque uma vez Flamengo, sempre Flamengo.”