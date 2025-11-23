Instagram Sabrina Sato posa de biquíni fio-dental e exibe abdômen trincado no Rio

Sabrina Sato apareceu em uma praia do Rio de Janeiro neste sábado (22) e publicou fotos em que exibe o abdômen trincado. A apresentadora, de 44 anos, aproveitou o dia de folga e posou de biquíni fio-dental preto, atraindo atenção nas redes sociais.

As imagens foram divulgadas no Instagram e mostram Sabrina sorrindo à beira-mar. No álbum divulgado, Sabrina escreveu apenas “Uma folguinha” ao lado de um emoji de sol. Nas imagens, a artista mostrou a silhueta definida.

Seguidores reagiram rapidamente às fotos e deixaram elogios nos comentários. “Linda demais, inspiração total”, escreveu uma fã ao ver o post da artista no feed. Outro admirador afirmou: “Sabrina arrasa sempre, que energia maravilhosa!”.

Periodo de resguardo

No dia 9 de novembro, a apresentadora comentou sobre o período de resguardo ao lado da filha, fruto do relacionamento com o ator Duda Nagle, de 42 anos. Em um texto publicado nas redes, ela relatou que aproveitou os dias em casa para se reconectar com a família e descansar.

“Ficamos recolhidas em casa esses dias, cuidando de uma virose que a Zozo pegou. E as mães sabem quando nossos filhos ficam assim: a gente cola neles. Graças a Deus ela reagiu rápido, mesmo depois de três noites quase sem dormir”, contou Sabrina.

Ela ainda lembrou a insistência da filha para não perder os compromissos infantis. “A minha sagitariana sofria não pela febre, mas pelas festas que ia perder. 'Mãe, me deixa ir, eu vou de máscara, prometo que nem tusso... A Amanda vai ficar triste, a Laurinha, a Sophia...'. Foi uma negociação, mas consegui manter a Zozo em casa e já está bem melhor”, disse.

A artista também refletiu sobre o valor dos momentos em família. “No fim, esses dias foram um respiro. A gente descansou, viu filmes com o Zezé - que dormia antes - leu histórias, desenhou, inventou brincadeiras, cuidou dos cachorros com calma, conversou sobre tudo e nada... e ficamos ainda mais grudadas”, relatou.

Encerrando o relato, Sabrina agradeceu o marido, o ator Nicolas Prattes, de 28 anos, pelo apoio durante o período. “Bem caseiras, do jeitinho que a vida às vezes pede e a gente ama. Obrigada, meu amor, Nicolas, por tudo”, finalizou.