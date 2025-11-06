Reprodução/Instagram Baterista do Maná cai durante show

Um baterista roubou a cena durante um show em Dallas, nos Estados Unidos. Alex González se apresentava com a banda mexicana Maná, durante a turnê norte-americana "Vivir Sin Aire", no American Airlines Center, quando resolveu elevar o nível de sua performance.

Ele fez uma acrobacia na bateria, quando perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Alex chegou a derrubar alguns pratos, mas sua reação foi rápida. Rapidamente, o músico se levantou e seguiu tocando bateria como se nada tivesse acontecido.

O momento, que passou despercebido pelos colegas de banda, foi registrado por fãs que estavam no local e viralizou nas redes sociais. "Profissionalismo em ação. Ele não perdeu a noção 😂🔥❤️ Amo vocês. 🔥", observou uma delas. "Esse sim é um rockstars 😎", afirmou um outro. "Parou como um ninja! 💪", brincou um terceiro.





Sobre o grupo

Maná é uma banda de pop e rock mexicana que surgiu em 1987 em Guadalajara, com o nome de Green Hat. Anos depois eles decidiram se batizar de Sombrero Verde e posteriormente para Maná.

Eles são formados pelo vicalista Fernando Olvera, o guitarrista Ulises Calleros, o baterista Alex González e pelo baixista Juan Calleros.

O grupo já coleciona 4 Grammy Awards, oito Grammy Latinos, cinco MTV Video Music Awards Latin America.