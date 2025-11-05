Reprodução/Twitter Cynthia Erivo

Cynthia Erivo levou os fãs à loucura na última terça-feira (04), durante a première de "Wicked: Parte 2", em São Paulo. A atriz deu um show de simpatia ao receber o carinho que estiveram presentes no evento.

Ela conquistou o coração dos admiradores quando retribuiu o apreço em um discursso em português. A Elphaba de Wicked surpreendeu ao revelar que fala nosso idioma ao ser recepcionada pelas atrizes Larissa Manoela e Jeniffer Nascimento.



a cynthia erivo recebendo o carinho dos fãs e retribuindo falando em português… essa diva merece todo o amor do povo brasileiro!!! pic.twitter.com/mPH31YhvkK — matheus (@whomath) November 4, 2025





"Eu falo um pouquinho de português. Brasil, eu amo vocês. Vocês são lindos!" , disse em meio ao gritos eufóricos dos fãs.

Jonathan Bailey, eleito o homem mais sexy de 2025, pela revista People, e o cineasta Jon M. Chu também marcaram presença e foram ovacionados pelo público.

O Brasil é o primeiro país da turnê de divulgação, que segue agora para a França, Reino Unido, Singapura e, por fim, os Estados Unidos.





