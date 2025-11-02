Reprodução/Instagram Letícia Spiller

Letícia Spiller aproveitou a folga na agenda para viajar. O destino escolhido por ela foi Alto Paraíso, em Goiás. Enquanto aproveitava o descanso, a atriz fez algumas fotos do momento e correu para as redes sociais para compartilhar com os seguidores.



"Cheguei no paraíso e mais uma vez fui acolhida por mulheres.

Mais uma vez uma mulher cuidou de mim; massageou meus pés…me recebeu com um ritual de limpeza e conexão. Depois massageou meu corpo, tirando os nódulos, as tensões. Comecei com gratidão."





Ela continua: "Gratidão por receber tanto afeto feminino, gratidão por me permitir cuidar de mim, ficar só e regressar ao útero do paraíso. Hoje é um dia para agradecer à ancestralidade. O trabalho de atriz coexiste com esta conexão. Autoconhecimento , concentração , respiração…e estar aqui , neste lugar, só me dá forças para um novo desafio. Que venha minha Janete! Evoé!."

Nos comentários, os fãs deixaram mensagens carinhosas. "❤️❤️ me surpreendo com sua beleza toda vez", disse um deles. "Ahhh que recarga de energia amor ✨ Aproveita 🤍", postou uma outra. "❤️❤️ me surpreendo com sua beleza toda vez", publicou uma terceira.







