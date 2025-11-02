Reprodução/Instagram Bruna Griphao

Bruna Griphao não passou despercebida nas redes sociais. A atriz homenageou a cantora Madonna durante uma festa de Halloween. Ela fez questão de posar para fotos caracterizada da rainha do pop durante a década de 1990.

Nas imagens, a artista aparece com look icônico do sutiã de cone, que é uma peça criada pelo estilista Jean Paul Gaultier para a turnê Blonde Ambition. A peça, inspirada nos sutiãs de ponta das garotas pin-up dos anos 50, tornou-se um símbolo de empoderamento feminino e liberdade sexual, transformando a lingerie em um item ousado e transgressor.

"@madonna para o Halloween G.G", dizia a legenda.

Os registros ganharam uma enxurrada de mensagens carinhsoas. "Gata demais 😍", disse uma fã. "Linda vida!!!!", postou uma outra. "Perfeita😍😍❤️❤️", concluiu uma terceira.





Carnaval 2026

Recentemente, Bruna, que é musa do Salgueiro, compartilhou com os seguidores um vídeo de sua evolução nas aulas de samba. Ela mostrou que tem comparecido aos ensaios técnicos e na comunidade também.

"A vida por aqui @salgueirooriginal ❤️Tem aula, projeto, quadra e muuuuuuito @carlinhossalgueiro_oficial", escreveu na ocasião.

O enredo do Salgueiro para o Carnaval de 2026 é "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna-de-pau", uma homenagem à carnavalesca Rosa Magalhães. O desfile celebrará o legado e a obra da artista, que faleceu em 2024 e contribuiu significativamente para o crescimento da escola.



















