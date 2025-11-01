Reprodução/Instagram Virgínia Fonseca

Ao que tudo indica, Virgínia Fonseca tem aproveitado os dias em Madri, na Espanha! A influenciadora mostrou os detalhes de um passeio pelas ruas da cidade e se surpreendeu ao se deparar com um detalhes enquanto passava por uma banca. É que o local exibia uma faixa com o nome de Vini Jr. estampada.



Ela não pensou duas vezes em comprar o adorno para usá-lo durante a partida do Real Madrid contra o Valência, neste sábado (01).

"Olha o que eu comprei... A faixa" , disse orgulhosa. Em outro momento, ela brincou: "Vem ser brega comigo" .

Recentemente, Virgínia mostrou detalhes de um passeio com o ponta em Mônaco. Na ocasião, ela compartilhou um álbum de fotos do casal. "Registrando aqui esse dia especial em Mônaco", dizia a legenda.

Separação e relacionamento

A influenciadora se separou de Zé Felipe em maio deste ano. O ex-casal teve três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Ela assumiu relacionamento com o Vini Jr. em outubro, mas encerraram logo nos primeiros dias do mês, quando Day Magalhães expôs uma traição do atleta, que se desculpou após o episódio. Virginia e Vini decidiram reatar e assumiram a reconciliação nesta semana.