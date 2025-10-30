Reprodução/Instagram Virgínia Fonseca

Virgínia Fonseca não perdeu tempo e aproveitou a academia de Vini Jr. para manter o shape em dia. A influenciadora, que vive um romance com o jogador, surgiu posando para uma clássica selfie em frente ao espelho. Na imagem, ela aparece posando para o espellho enquanto levanta a blusa para exibir o abdômen definido.



Influenciadora fez questão de publicar um registro do treino em uma academia que os internautas apontam ser do jogador.

Reprodução/Instagram Virgínia Fonseca e Vini Jr.





Primeira festa juntos

Na última quarta- feira, o casal realizou uma grande festa de Halloween, em Madri, na Espanha. A influenciadora e o jogador reuniram amigos, familiares e diversos famosos para a comemoração temática. O evento marcou a primeira celebração pública deles desde que assumiram o namoro.

Ela surgiu caracterizada como Cruella de Vil enquanto os filhos Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1, apareceram vestidos de dálmatas. Vini Jr. apostou em uma fantasia de palhaço macabro.



