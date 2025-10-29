Reprodução/Instagram Daniella Cicarelli

Daniella Cicarelli não passou despercebida pelos seguidores nesta quarta-feira (29). A advogada e apresentadora compartilhou um álbum de fotos com registros de sua passagem pela Bahia. E haja energia! Além de curtur a natureza, ela também aparece praticando uma série de exercícios como tênis, surf.



"Um pouco do meu final de semana por Costa do Sauípe na Bahia ☀️

Vim conferir o @sauipeopen um torneio que marcou história e volta ao jogo (tem foto com o campeão no albinho🏆)" , disse na legenda.





Os cliques não passaram despercebidos pelos seguidores, que a encheram de mensagens carinhosas. "Maaano! A mina faz tudo! Surf, tênis, jiu jitsu…", observou um deles. "Sempre linda ❤️", postou uma outra. "Ahhh que lindaaa! Quero jogar tênis com você ❤️❤️❤️", escreveu uma terceira.

Daniella é adepta a práticas de exercícios físicos. Em seu perfil no Instagram, ela sempre incentiva os seguidores a cuidarem da saúde. Ela sempre compartilha conteúdos exibindo atividades físicas e também dando dicas para uma boa qualidade de vida.











