Reprodução/Instagram Paula Lavigne

Paula Lavigne surpreendeu os seguidores com uma sessão de fotos ousadas. A empresária e mulher de Caetano Velosos compartilhou algumas imagens em que aparece sem roupa. Em uma delas, inclusive, ela aparece cobrindo os seios com os longos cabelos.



"Biscoitando 🫣👈🏽 Pode ou é tarde demais? 😬👈🏽❤️🔛❤️" , questionou na legenda.

Os cliques não passaram despercebidos pelos seguidores, que encheram a publicação de mensagens de apoio. "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pode muitoooo", afirmou a apresentadora Cissa Guimarães. "Claro que pode😍", postou a atriz Paula Burlamarque. "Que linda 😍❤️", elogiou a atriz Deborah Evelyn.





Recentemente, Paula usou as redes sociais para relembrar sua participação na primeira versão da novela Vale Tudo, exibida em 1988. Na trama, ela interpretou Daniela, uma estudante de Direito que era sobrinha de Jarbas (Stepan Nercessian) e Consuelo (Rosane Gofman). A personagem ficou conhecida por repetir a frase "Calma, Raquel", dirigida à protagonista Raquel (Regina Duarte).

"Sim, eu fiz a primeira versão de Vale Tudo. Interpretei a personagem Daniela e passei 204 capítulos falando: 'Calma, Raquel!' E amei ver @osgarotin nesse último capítulo! Obrigada, Manuela Dias. Quem aí se lembra?", escreveu na ocasião.