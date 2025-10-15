Reprodução/ Instagram @kimkardashian Kim Kardashian

Kim Kardashian, de 44 anos, surpreendeu na última terça-feira (14), quando usou as redes sociais para anunciar o lançamento de uma coleção de peças íntimas femininas. O que gerou repercussão entre os espectadores foi a ideia criativa, que simula pelos pubianos.

Os itens são da marca de roupas Skims, que pertence a socialite. O projeto, intitulado "The Ultimate Bush", "O Arbusto Final" em tradução livre, foi anunciado pela própria celebridade de internacional e causou furor entre os internautas. Alguns modelos já esgotaram.





"Nossa calcinha mais ousada até agora. Feita à mão, em malha super transparente e elástica, esta fio dental mistura pelos sintéticos lisos e cacheados, em doze variações de diferentes tons. Acompanha tiras laterais elásticas", diz o descritivo das calcinhas, que podem ser adquiridas por R$ 190.



Reprodução/site: skims.com Modelo de calcinha que simula pelos pubianos, da marca de Kim Kardashian

"Com a nossa nova e ousada calcinha de cabelo falso, o seu carpete pode ser da cor que você quiser", acrescenta a propaganda, em referência às diferentes tonalidades de pelo sintético usados na confecção das peças íntimas voltadas ao público feminino.

Saiba mais

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 354 milhões de seguidores, ela ainda brincou com a variedade de estilos. "Diferentes cores, diferentes pelos... É insano", brincou Kim, aos risos.

Empresária, socialite e advogada, Kim fundou a marca Skims com Emma Grede e Jens Grede. A celebridade é filha do advogado Robert Kardashian com Kris Jenner e ganhou reconhecimento internacional com o reality televisivo "Keeping Up With The Kardashians".

Kim já foi casada com o rapper Kanye West. Da antiga união com o cantor e compositor, teve quatro filhos: North, Saint, Chicago e Psalm. Ela também já fez trabalhos como atriz, em "American Horror Story", e dubladora, na animação "Patrulha Canina".