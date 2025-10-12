Reprodução/Instagram Bruna Griphao

Após ser criticada pelo look que vestiu no casamento da amiga Lexa, Bruna Griphao recorreu às redes sociais para pedir a opinião dos seguidores. A atriz apostou em um vestido vermelho e cheio de brilho para o ensaio da Salgueiro, agremiação a qual é musa.



"E hoje acertamos? VAMOS MEU SALGUEIROOOO ❤️🤍 brincadeiras a parte, obrigada @ateliermarcioferreira e @marlon_mesquita por estarem comigo nessa jornada linda🫶🏻🫶🏻🫶🏻", dizia a legenda.

Os seguidores encheram a publicação de mensagens carinhosas. "Perfeita 😍", disse uma delas. "Linda", postou uma outra. "Musa linda 😍", concluiu uma terceira.





No último sábado, Bruna assumiu que foi uma escolha infeliz o vestido que usou no casamento de Lexa com o empresário Ricardo Vianna. Ela recorreu às redes sociais, inclusive, para rebater os comentários negativos que recebeu sobre o look.

"Polêmica sobre o vestido, gente! Eu sei que estava horrível. Mas, o que aconteceu... Não era essa proposta. Aconteceu com uma amiga minha.. Não sei o que aconteceu que atrasou tudo e a gente só pegou o vestido 10 minutos antes do casamento e eu não tinha provado ainda. Tinha 10 minutos para chegar [no casmento], as madrinhas tinham que chegar antes" , explicou ela.

A atriz segue dizendo: "Quando o vestido chegou e eu vi que estava, né? Pensei em passar em casa e colocar qualquer vestido azul que eu tivesse, porque era para ser daquele tom.. Só que, ou passava em casa e não passava vergonha, mas cagav* com a cerimônia da minha amiga, ou eu ia daquele jeito, cagav* comigo mesma e salvava a cerimônia. Enfim, não eram para ser dois vestidos, não era aquela proposta. Não era nada daquilo e não dei para experimentar e foi como foi" .