Reprodução/Instagram Virginia Fonseca

Virginia Fonseca surgiu fazendo charme em uma foto compartilhada em suas redes sociais neste sábado (11). Na imagem, a influenciadora aparece fazendo biquinho enquanto posa para um registro em frente ao espelho.



"Bom dia sabadão", escreveu na legenda.

O clique ganhou uma chuva de mensagens carinhosas dos seguidores. "Linda😍😍😍", escreveu uma delas. "Gata demais😍", postou uma outra. "Uma diva🔥🔥", concluiu uma terceira.





Recentemente, a influenciadora confirmou o fim do envolvimento com o jogador Vini Jr. durante o primeiro ensaio de quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias (RJ). Ela afirma que a relação com o atleta terminou antes mesmo de começar.

“Sim. Na verdade, nem começou, né? Aí já acabou antes de começar. Porque a gente tava se desconhecendo, não tinha nada sério nem nada, assim. Mas aí, enfim, aconteceu isso e cada um segue sua vida, desejo de sucesso para ele e cada um na sua caminhada ”, declarou.

A influenciadora disse que conversou com o jogador após o vazamento das conversas. “ A gente conversou, a gente se resolveu e está tudo certo ”, afirmou. Questionada se o atleta pediu desculpas, respondeu: “ Pediu, pediu desculpa .”