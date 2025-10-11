Reprodução/Instagram Bruna Griphao

Bruna Griphao assumiu que foi uma escolha infeliz o vestido que escolheu para usar no casamento da amiga Lexa com o empresário Ricardo Vianna. A atriz recorreu às redes sociais neste sábado (11) para rebater os comentários negativos que recebeu sobre o look.



"Polêmica sobre o vestido, gente! Eu sei que estava horrível. Mas, o que aconteceu... Não era essa proposta. Aconteceu com uma amiga minha.. Não sei o que aconteceu que atrasou tudo e a gente só pegou o vestido 10 minutos antes do casamento e eu não tinha provado ainda. Tinha 10 minutos para chegar [no casmento], as madrinhas tinham que chegar antes" , explicou ela.





A atriz segue dizendo: " Quando o vestido chegou e eu vi que estava, né? Pensei em passar em casa e colocar qualquer vestido azul que eu tivesse, porque era para ser daquele tom.. Só que, ou passava em casa e não passava vergonha, mas cagav* com a cerimônia da minha amiga, ou eu ia daquele jeito, cagav* comigo mesma e salvava a cerimônia. Enfim, não eram para ser dois vestidos, não era aquela proposta. Não era nada daquilo e não dei para experimentar e foi como foi" .

E finaliza: "Lembro da minha amiga dizendo que 'não é para ficar triste com isso porque hoje não é sobre você'. O que eu fiz? Dale drinks! Aí, curti um monte. O casamento foi lindo. O que vale é que a gente foi celebrar a união de duas pessoas que se amam.... História para contar e eu vou falar: 'Lembra do seu casamento que eu fui ridícula?", brincou. " Todo mundo acabou comigo e a gente vai rir. Não tem o que fazer, gente! É isso!" .

Lexa e Ricardo Vianna se casaram na última sexta-feira (10), na Casa do Alto, na região do Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro.

Outros famosos também marcaram presença na cerimônia, como Pocah e o noivo, Ronan, Pedro Sampaio e o namorado, Henrique, Tati Machado e o esposo, Bruno, entre outros.











