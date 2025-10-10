Divulgação Mônica Carvalho

Com mais de três décadas dedicadas à arte, Mônica Carvalho celebra 32 anos de carreira em um dos momentos mais marcantes de sua trajetória. A atriz, produtora e roteirista vive uma fase de pleno reconhecimento no cinema brasileiro — consolidando-se como uma das artistas mais versáteis e empreendedoras da atualidade.

Na segunda-feira (13), ela estreia nos cinemas o longa “Estranhos na Noite”, dirigido por Walther Neto, no qual também atua como co-produtora. O filme celebra as conexões humanas e a riqueza cultural de São Paulo, percorrendo três narrativas simultâneas ambientadas na capital paulista e mostrando personagens que enfrentam dilemas e recomeços em uma única noite de sexta-feira.

Em uma das histórias, na qual também assina como roteirista, Mônica interpreta uma mulher em busca de recomeços ao lado de Oscar Magrini e Paulo Vilhena — um papel que reflete, de certa forma, a própria essência da atriz.

“Esse filme fala sobre encontros e segundas chances, e São Paulo é um personagem vivo dentro dessa trama. É uma homenagem à cidade que sempre me inspira” , destaca.

O elenco conta ainda com Ricardo Macchi, Ju Schalch, Oscar Pardini, Michele Muniz, Renata Brás, Zé Américo, entre outros nomes do cinema, teatro e televisão.

Se 2024 marcou a consolidação de Mônica no audiovisual, 2025 reafirma sua ascensão. Depois do sucesso de “Licença para Enlouquecer”, premiado como Melhor Filme, a artista agora prepara o lançamento de seu quarto longa como roteirista e produtora: “Deixe-me Viver”, um drama profundo sobre o valor do tempo presente e as escolhas que moldam nossas relações.

"“Deixe-me Viver" fala sobre o tempo — o tempo real, o agora, o que de fato vivemos. Estamos em um mundo acelerado, sempre pensando no futuro, e esquecemos de viver o presente. Essa história é um convite a desacelerar e valorizar o que realmente importa” , reflete Mônica sobre o projeto, gravado entre São Paulo e as deslumbrantes paisagens de Trancoso (BA).

No filme, ela atua ao lado de Humberto Martins, Cat Dantas, Roberta Rodrigues, Oscar Magrini, Gilmelândia, Stephano Strand e outros grandes talentos. A atriz interpreta Andrea, uma mãe que desafia tudo e todos para permitir que sua filha realize o último desejo antes de partir — um papel intenso, de entrega emocional absoluta.

Com uma trajetória que transita entre televisão, teatro e cinema, Mônica se firma como uma mulher que cria, produz e inspira. À frente da Yva Filmes, sua produtora, ela assina projetos que unem sensibilidade, propósito e excelência técnica, sempre com histórias que tocam o público de forma verdadeira.

“Gosto de trabalhar com temas que despertem reflexão, que emocionem e provoquem o espectador a olhar para dentro. É isso que me move como artista e como mulher” , afirma.

Em paralelo às estreias no cinema, Mônica também celebra uma nova fase pessoal e profissional: ela acaba de retornar de Milão, onde realizou um ensaio fotográfico exclusivo para um estilista brasileiro — unindo sua força criativa ao universo da moda e reafirmando sua elegância e autenticidade como marca registrada.

Com uma carreira marcada por coragem, talento e reinvenção, Mônica Carvalho vive um momento de brilho e maturidade artística que reflete não apenas seu percurso, mas a força feminina por trás das grandes histórias do nosso cinema.