Deste quando começou a viver sob os cuidados da família há apenas uma semana, Amanda Wanessa já apresenta melhora na saúde. Segundo informação de sua irmã, a neuropsicóloga Dany Mendes, a cantora gospel conseguiu ficar sentada.



Ela chegou a registrar o momento e compartilhar em suas redes sociais. "Deus nunca prometeu que passaríamos por essa vida sem nenhum momento de dor, mas prometeu que nunca estaríamos sozinhos. Ele entregou o seu filho por nós e nos provou que seu compromisso conosco é real e que não importa quantas adversidades e sofrimentos enfrentemos nessa vida, sempre poderemos contar com o seu amor" , começou.

Em seguida, ela celebra: "Deus não age segundo as nossas vontades, mas sim segundo o propósito dEle para nossas vidas. Hoje na fisioterapia colocou ela sentada, gloria a Deus ela conseguiu segurar o tronco 🙌 Um passo pequeno mais cheio de fé obrigada Dr. Geraldo pelo trabalho excepcional 🤍."

Os seguidores enxeram a publicação de mensagens carinhosas. "O poder do amor e da fé move montanhas! 👏 ", escreveu uma delas. "Só pela foto estamos vendo grande melhoras , Deus é Deus ! 🙌" , observou uma outra. "Coisa linda eu creio que Deus fará ❤️ Cada evolução já é um milagre 😭😭😭" , postou uma terceira.

A Justiça de Pernambuco decidiu que a curatela de Amanda Wanessa , em estado vegetativo há quatro anos, seja retirada do marido, o músico Dobson Santos , e passe a ser exercida por sua irmã, Danyele Mendes .

A medida atende a um processo movido pela família da artista em 2023 e foi publicada pela 3ª Vara de Família e Registro Civil de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

A decisão judicial prevê que Danyele Mendes passe a ser responsável não apenas pelos cuidados de saúde da irmã, mas também pela administração de seus bens.

Vale lembrar que a curatela é aplicado em situações nas quais uma pessoa maior de idade não possui condições de gerir sozinha a vida civil, como ocorre no caso de Amanda.

Acidente de carro

Amanda Wanessa sofreu um acidente em 4 de janeiro de 2021, na rodovia PE-60, em Rio Formoso, Zona da Mata Sul de Pernambuco. O carro que dirigia colidiu com dois caminhões . Na ocasião, ela transportava o pai Odilon, a filha Mel — hoje com 12 anos — e uma amiga. A cantora sofreu fraturas múltiplas, passou por diversas cirurgias e ficou internada por 642 dias.

Após receber alta hospitalar em outubro de 2022, Amanda passou a ser assistida por uma equipe médica em casa, mas permanece em estado vegetativo, também conhecido como coma vigil.







