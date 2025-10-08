Nesta quarta-feira (8), Bruno Mars completa a chegada dos 40 anos. Considerado um dos artistas mais queridos do pop, o cantor, compositor e performer havaiano coleciona hits, recordes, diversos prêmios no Grammy Awards, Billboard Music Awards, MTV Awards, além de ter uma conexão única com seus fãs.
No Brasil, a data do aniversário do artista traz uma lembrança especial, pois completou um ano da última visita de Bruno ao país, quando trouxe a turnê “Bruno Mars: Live in Brazil”, que lotou os estádios nas 14 apresentações realizadas em cinco cidades.
Para celebrar e comemorar o aniversário de Bruno Mars, a Deezer traz o TOP 10 mais escutado do artista neste último ano. Confira abaixo:
01. Die With A Smile
02. APT.
03. Locked out of Heaven
04. When I Was Your Man
05. That's What I Like
06. Just the Way You Are
07. 24K Magic
08. Talking to the Moon
09. It Will Rain
10. Treasure