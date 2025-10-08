Bruno Mars
Reprodução/Instagram
Nesta quarta-feira (8),  Bruno Mars  completa a chegada dos 40 anos. Considerado um dos artistas mais queridos do pop, o cantor, compositor e performer havaiano coleciona hits, recordes, diversos prêmios no Grammy Awards, Billboard Music Awards, MTV Awards, além de ter uma conexão única com seus fãs.

No Brasil, a data do aniversário do artista traz uma lembrança especial, pois completou um ano da última visita de Bruno ao país, quando trouxe a turnê “Bruno Mars: Live in Brazil”, que lotou os estádios nas 14 apresentações realizadas em cinco cidades.

Para celebrar e comemorar o aniversário de Bruno Mars, a Deezer traz o TOP 10 mais escutado do artista neste último ano. Confira abaixo:

01.  Die With A Smile


02.  APT.


03.  Locked out of Heaven


04.  When I Was Your Man


05.  That's What I Like


06.  Just the Way You Are


07.  24K Magic


08.  Talking to the Moon


09.  It Will Rain


10.  Treasure


