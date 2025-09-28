TikTok/James Ellingsworth Influenciador passa mal ao provar comida mais fedorenta do mundo

James Ellingsworth, influenciador dos Estados Unidos, viralizou neste domingo (28) após provar o Surströmming, peixe fermentado sueco conhecido como a “ comida mais fedida do mundo ”. O criador de conteúdo passou mal ao vivo e contou que precisou de três banhos para tentar se livrar do odor.

Em entrevista What’s the Jam, James detalhou os efeitos da experiência. O influenciador afirmou que precisou lavar utensílios de cozinha com água sanitária, vinagre e sal por vários dias até que o cheiro desaparecesse. Ele descreveu o episódio como “ quase traumático ”.

James já é conhecido por experimentar comidas diferentes e de cheiro forte em seus vídeos. Desta vez, decidiu encarar o Surströmming após ver reações de pessoas que chegavam a vomitar só ao abrir uma lata da iguaria sueca.

“Cheiro de cocô num guaxinim morto”

O influenciador contou que a primeira reação foi imediata: ânsia de vômito e o surgimento de moscas no ambiente. “ Ok, é ruim. Eu realmente pensei que não ia ser tão ruim ”, disse.

Na tentativa de comer da forma tradicional, ele montou o prato com pão brioche e sour cream. Mesmo assim, não conseguiu completar o desafio.

“ Isso é a coisa mais assustadora que eu já comi na minha vida inteira. Eu respeito todas as culturas, mas... Dane-se, vocês podem ficar com isso. É horrível ”, relatou.

Em seguida, descreveu o odor de forma ainda mais enfática.

“ O cheiro era como se você usasse spray imitando cheiro de cocô num guaxinim morto ”, afirmou, antes de vomitar diante das câmeras.

James explicou que, além dos três banhos, precisou escovar os dentes diversas vezes.

“ O cheiro era tão ruim que tive que lavar meus utensílios de cozinha com água sanitária, vinagre e sal várias vezes. Tive que deixá-los nessa combinação por vários dias até que o fedor saísse ”, contou.