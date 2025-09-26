Reprodução/Click PB Natanzinho Lima é mordido por fã durante show na Paraíba

Um episódio inesperado marcou a madrugada desta sexta-feira (26) em Tavares, no sertão da Paraíba. Durante sua apresentação, o cantor Natanzinho Lima foi surpreendido por uma fã que conseguiu subir ao palco e se agarrou a ele. Nas imagens que circulam nas redes sociais, o artista aparece tentando se soltar enquanto pede calma:

“Mulher tá me mordendo. Eita mulher doida do cabrunco. Pera aí, calma. Você tá me machucando”, disse o cantor em meio ao susto.





A equipe de segurança interveio rapidamente e retirou a mulher do local sob vaias do público. Após o episódio, Natanzinho retomou o show normalmente, mantendo a energia da apresentação.

Quem é Natanzinho Lima?

Natanzinho Lima, nome artístico de Natã Lima Nascimento, é natural de Itabaiana, em Sergipe, e tem apenas 22 anos. Filho de família humilde, começou cedo a se interessar pela música, incentivado pelo pai. Autodidata no violão, cresceu absorvendo influências do forró, piseiro e da tradição musical nordestina.

Com 15 anos, já se apresentava em eventos locais e compunha suas próprias canções. Seu estilo romântico e direto logo chamou a atenção nas redes sociais, tornando-o uma das revelações do arrocha.

A virada da carreira

O primeiro grande destaque veio com a música "De Bar em Bar", que abriu caminho para um público mais amplo. Mas o verdadeiro divisor de águas aconteceu quando "Uma e Quinze da Manhã" viralizou, alcançando o topo das plataformas digitais e projetando o nome de Natanzinho para além das fronteiras do país.

Outro momento marcante foi a repercussão de "Mentira Estampada na Cara", parceria com Wesley Safadão. A canção ganhou visibilidade internacional depois que o ator Will Smith publicou um vídeo dançando ao som do hit durante o Rock in Rio, ao lado do personagem Will Baiano.