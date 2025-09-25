Divulgação Famosos que já fizeram uma ponta na série "Sex And The City"

Matthew McConaughey voltou a falar sobre um dos episódios mais curiosos e delicados de sua vida pessoal: a morte do pai, James Donald McConaughey, em 1992.

O ator revelou ao jornal britânico The Guardian que James morreu aos 62 anos durante uma relação sexual com sua mãe, Mary Kathlene McCabe.

O astro de Interestelar (2014) já havia mencionado o assunto em seu livro Greenlights (2020), mas retomou a lembrança enquanto divulgava sua nova obra, Poems & Prayers.

Em tom de franqueza, ele relembrou como recebeu a notícia: “Quando recebi a ligação, era uma tarde de segunda-feira. Minha mãe disse: ‘Seu pai partiu’, mas não contou de imediato como. Depois, revelou que ele morreu durante o sexo.”

Segundo McConaughey, a cena foi marcante.

“Os paramédicos chegaram e tentaram cobri-lo na maca, mas minha mãe puxou o lençol de volta. Eram 7h30 da manhã. Pelo que entendi, eles fizeram amor por volta das 6h30 e, assim que terminaram, ele teve um ataque cardíaco.”

A história, por mais inusitada, tinha um detalhe simbólico: James sempre dizia que gostaria de partir dessa forma. Mary fez questão de reforçar isso aos socorristas.

“Esse é o Big Jim, ele vai sair do jeito que se foi. Não tentem esconder como ele se foi. Ele está como veio ao mundo e está bem aí. Não cubram esse homem”, declarou.

Além do episódio, McConaughey também comentou a intensa relação dos pais, que chegaram a se casar três vezes e a se divorciar duas, sempre um com o outro.

“Nunca se casaram com mais ninguém. Pelo que eu saiba, nunca houve outra pessoa além deles dois. Só acho que precisavam de umas pausas um do outro”, disse o ator.