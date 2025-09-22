Reprodução TV Glob/ Globoplay Samuel Rosa no 'Altas Horas'

Samuel Rosa correu para as redes sociais para contar uma novidade aos seguidores. O cantor acaba de ser pai pela quarta vez. Em um post no Instagram, ele compartilhou uma foto em que aparece com um sorriso largo ao lado da mulher, Laura Sarkovas, e contou que a filha Dora nasceu na noite do último domingo (21).



"Hoje nasceu Dora, pela quarta vez, vivenciei das coisas mais belas da vida. Seja bem-vinda minha querida filha, e olha, você sabiamente escolheu um dos dias mais bonitos da história recente do seu país. Por pouco não dá tempo pra gente participar dessa festa de lucidez e cidadania".

Ele segue dizendo: "Que a vida te traga muitas e muitas coisas belas, assim como trouxe você pra mim ,pra sua mãe linda e pros seus irmãos, que ainda não te conhecem mas já te amam. E logo logo você saberá, que é só de amor que gente precisa. Te amo ❤️".





Famosos deixaram mensagens carinhosas para ele. "Laura, Samuel, agora Dorinha. Que vocês sejam muito felizes. Toda luz e saúde do mundo pra vocês. ✨❤️", desejou o ator Renato Góes. "Que beleza🌹♥️", postou o ator Daniel Oliveira. "Bem Vinda!🩷✨🦄⭐️🍀🌻🦋💚🌼🐝", escreveu a atriz Letícia Sabatela.

Samuel e Laura estão juntos desde 2018. Em 2021, ele trocou Belo Horizonte por São Paulo e passou a morar junto com a jornalista e atriz. Antes, ele era casado com Angela Castanheira, com quem teve dois filhos, Nina, de 20, e Juliano, de 23.







