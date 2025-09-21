Reprodução/Instgaram Renata Capuccio e o marido o cirurgião plástico Ivo Sternick

Renata Capucci recorreu às redes sociais neste domingo (21) para celebrar o amor. A jornalista contou que completa 22 anos de casamento com o marido, o cirurgião plástico Ivo Sternick.

Em uma publicação nas redes sociais, ela compartilhou uma foto rara em que aparece em um momento de descontração ao lado dele em uma praia e escreveu uma mensagem carinhosa na legenda.

"22 anos de casados, meu lindo!! Um dos dias mais felizes das nossas vidas o 21/09/2003… hoje celebramos o passado aproveitando muito o presente e fazendo planos pro futuro. Juntos!!! Te amo, @dr_ivosternick ♥️🫶🏻♥️", se derreteu.

Nos comentários, os fãs também comemoraram. "Casal amado!! Parabéns pra vocês sempre!!!! Que sejam ainda mais felizes nos próximos 22!! ❤️❤️", disse um deles. "Viva o amor! Casal lindo ❤️❤️", postou uma outra. "Que lindos ❤️ parabéns ❤️ muitas histórias para viver e celebrar 🙌", postou uma terceira.





Em abril deste ano, a jornalista conhecida por seu trabalho no Fantástico, compartilhou sua jornada desde o diagnóstico de Parkinson, doença neurológica que afeta os movimentos.

Durante uma live com a neurologista Mariana Moscovich, Renata revelou que descobriu a condição há sete anos.

Na época, a notícia a deixou em estado de choque. "Eu não estava pronta para contar para as pessoas. Tinha acabado de receber o diagnóstico, estava processando tudo. Levou um bom tempo para eu digerir", confessou. Mesmo assim, ela seguiu trabalhando, enfrentando os desafios físicos e emocionais da doença sem se deixar abater.



