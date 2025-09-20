Reprodução/Instagram Juliana Didone

Juliana Didone não pensou duas vezes em compartilhar com os seguidores os detalhes de suas férias. O destino escolhido por ela é Pernambuco, onde aproveitou a folga em meio à natureza.



Em uma das imagens, ela aparece renovando o bronzeado na beira da piscina.

"O tempo mais devagar. Dar espaço pra vida acontecer no detalhe. Na amizade. Na mãe natureza. No paraíso. @nannairesortespa férias no ritmo perfeito! 🧡🦜🌴", escreveu ela.





Vida Profissional

Atualmente, Juliana minissérie "A Vida de Jó", ela faz o papel de Raquel, mulher do protagonista.

"Existe uma equipe imensa por trás de um set de gravação, comprometida na entrega, pro momento do ação acontecer. A nossa série, A Vida de Jó, tá linda e é por causa dessa união. Ninguém faz nada sozinho! Gosto de observar cada um realizando o seu, e estar junto no todo!", comentou ela nas redes sociais.



