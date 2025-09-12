Reprodução/Divulgação Mãe de Eliza Samúdio comenta relação de Bruninho com o pai

Sônia Moura, mãe da modelo Eliza Samúdio , falou publicamente sobre a relação do neto, Bruninho, com o pai, Bruno Fernandes de Souza, o ex-goleiro Bruno. Preso em 2010 pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver da jovem que na época tinha 25 e era mãe de seu filho, ele foi liberado em liberdade condicional em janeiro de 2023.

Em entrevista ao canal Cartoloucos, no YouTube, Sônia explicou que, no momento, Bruninho não demonstra interesse em retomar contato com o pai, mas ressaltou que o neto terá total liberdade para decidir no futuro.

“Não. Agora não… O dia que ele se sentir bem, eu falei, eu tô com você. Se um dia ele precisar de você, eu falei assim: a gente não sabe do dia de amanhã, a velhice chega para todos, e você tem que ajudar. Faça o contrário do que ele fez. Não pague com a mesma moeda” , respondeu Sônia.

Recentemente, Bruninho Samúdio celebrou mais um avanço em sua carreira no futebol. O adolescente foi convocado para disputar o Campeonato Sul-Americano Sub-15, pelo Botafogo, como goleiro, marcando sua terceira chamada para a Seleção Brasileira.

Nas redes sociais, Sônia Moura não escondeu o orgulho do neto.

“Que emoção ver isso! É incrível ver você crescendo e se destacando no futebol, a terceira convocação para Seleção Brasileira é um reconhecimento do seu esforço e dedicação. Estou muito orgulhosa de você e ansiosa para ver seus próximos passos no esporte” , escreveu.

Ela ainda destacou os desafios superados pelo jovem.

“O caminho até aqui não foi fácil, mas cada obstáculo superado tornou a conquista ainda mais gratificante. A perseverança e a sua determinação foram fundamentais para chegar onde está agora. Continue firme nos seus objetivos. PARABÉNS! Que Deus abençoe sua jornada” , concluiu a avó.