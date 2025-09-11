Reprodução/Divulgação 5 celebridades que escaparam do 11 de setembro por pouco

Há exatos 24 anos, o mundo assistia, chocado, aos ataques terroristas contra as Torres Gêmeas em Nova York. Quase 3 mil pessoas perderam a vida naquele dia fatídico, enquanto milhares ficaram feridas. Entre as tragédias, algumas figuras conhecidas do público sobreviveram por coincidências inesperadas, escapando do destino que levou tantas vidas.

Michael Jackson

O “rei do pop” quase esteve entre as vítimas. Michael Jackson tinha uma reunião marcada em um dos andares superiores das Torres Gêmeas, mas acabou perdendo o compromisso depois de passar a madrugada ao telefone com sua mãe. O episódio foi relatado pelo irmão do cantor, Jermaine Jackson, no livro "You Are Not Alone: Michael: Through a Brother’s Eyes" (2011). Uma ligação de sua mãe ao hotel acabou salvando sua vida.

Seth MacFarlane

O criador de "Family Guy" quase embarcou no voo 11 da American Airlines, um dos aviões sequestrados naquele dia. Um atraso no aeroporto o impediu de embarcar. Enquanto aguardava o próximo voo, MacFarlane soube da tragédia ao assistir às notícias na televisão.

Mark Wahlberg

O ator estava prestes a entrar no mesmo voo, mas decidiu mudar os planos de última hora e fretou um jatinho com amigos para ir a Toronto, no Canadá, assistir a um festival de cinema. A decisão inesperada o manteve fora do alcance do ataque.

Gwyneth Paltrow

Um encontro casual foi suficiente para salvar a atriz. Paltrow atrasou-se para o metrô por conta de uma conversa com uma mulher chamada Lara Lundstrom Clarke. Caso tivesse embarcado, estaria no 77º andar da Torre Sul. Em relatos posteriores, a atriz comentou que aquele dia mudou sua vida de forma definitiva.

Sarah Ferguson

A ex-duquesa de York deveria participar de uma reunião no 101º andar de uma das torres para tratar de assuntos da instituição Chances for Children. No entanto, um imprevisto a impediu de comparecer, salvando-a de uma tragédia certa.