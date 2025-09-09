Reprodução/Rede TV Daniele Hypolito revela perda de apartamento após golpe

Em entrevista exclusiva ao programa "Sensacional", da RedeTV!, Daniele Hypolito abriu o coração sobre um episódio delicado que marcou sua família. Aos 41 anos, a ex-atleta contou que ela e o irmão, Diego Hypolito, também ginasta renomado, perderam um apartamento adquirido com recursos próprios, fruto de anos de dedicação ao esporte.

Segundo Daniele, o imóvel seria um investimento para o futuro, funcionando como uma espécie de “aposentadoria” para os irmãos.

“Caímos em um golpe. Juntamos o dinheiro das nossas carreiras para dar entrada no apartamento, mas nem a imobiliária nem o vendedor nos alertaram sobre uma dívida existente. Só descobrimos o problema cerca de um ano e meio depois”, relatou a ginasta.

O episódio, segundo Daniele, trouxe constrangimento à família.

“Sempre tivemos vergonha de contar essa história. Olhando o valor do imóvel perdido, achávamos que as pessoas poderiam nos julgar por estarmos reclamando de barriga cheia. A gente não queria se vitimizar” , disse.

Apesar do revés, Daniele Hypolito destaca que este período marcou também um recomeço. A ginasta revelou que está vivendo uma fase de novos projetos, tanto pessoais quanto profissionais. Recentemente, participou do BBB 24, experiência que considera uma chance de “refazer a vida” após os desafios enfrentados.

No âmbito pessoal, Daniele compartilhou planos para a maternidade. Ela comemorou a retomada de sua menstruação, sinal positivo para a fertilidade, e afirmou estar aberta a tratamentos hormonais, caso sejam necessários.

“Se eu não precisar do tratamento, ótimo. Mas se precisar, está tudo bem também” , afirmou.