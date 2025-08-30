Reprodução/Youtube Marcelo Adnet revela abuso na infância e traumas

O humorista e apresentador Marcelo Adnet abriu o coração em entrevista recente e falou sobre um episódio traumático de sua infância. Ele contou que, aos sete anos, foi vítima de abuso por um funcionário do sítio de seu avô, experiência que, segundo ele, deixou marcas profundas em sua relação com o mundo.

*Este conteúdo aborda abuso sexual na infância e pode ser sensível para algumas pessoas.

“Eu era um jovem muito tímido. Fui abusado aos sete anos e, na época, eu nem sabia o que estava acontecendo” , revelou Adnet durante participação no podcast "Inteligência Ltda".

O humorista detalhou que o caseiro utilizou a morte de um cachorro da família como uma forma de manipulação.

“Meu cachorro morreu e eu amava muito ele. O caseiro disse que tinha um jeito de trazê-lo de volta, mas me avisou que, se eu contasse para alguém, o cachorro morreria para sempre. Eu acreditei que ele poderia ressuscitar meu amigo e fiquei calado”, explicou.

Marcelo contou que, felizmente, seu avô acabou intervindo a tempo.

“Quando o caso estava prestes a acontecer, meu avô voltou de uma feira e acabou me salvando de algo ainda pior”, disse.

O apresentador lembrou que a experiência moldou sua infância e influenciou seu comportamento social.

“Isso me travou, me fez desconfiar da sociedade e decidi ficar sozinho. Na infância, fui muito estudioso, me dedicava à astronomia, observando constelações, jogava xadrez e ouvia rádio” , contou Adnet.