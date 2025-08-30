Reprodução/Instagram Jojo Todynho

Jojo Todynho surpreendeu os seguidores neste sábado (30). A funkeira surgiu em fotos compartilhadas nos Stories de seu Instagram exibindo o resultado de seu estilo de vida mais saudável.



Usando top e calça legging justos da mesma cor, posou mostrando o resultado da perda de 85 kg após cirurgia bariátrica e rotina de exercício físicos na academia.

Transformação

No início deste mês, Jojo celebrou dois anos desde a realização da cirurgia bariátrica . A estudante de Direito explicou o quanto a mudança ultrapassou a questão física.

“Não sou quem fui ontem, muito menos quem serei amanhã. Este, quem sabe, seja o verdadeiro efeito borboleta — usado de forma positiva e sábia. Me sinto viva. Quem eu era há dois anos já não me cabe mais! Mudei, mas não apenas no físico ou no exterior — mudei em essência. Sou um ser em constante (re)construção, vivendo essa vida intensa e aprendendo a cada dia ” , declarou.

A artista comentou que a transformação exigiu esforço e superação. “ Mesmo com as dificuldades e percalços, mesmo quando fraquejei, nunca desisti de mim e do que eu quero. Na minha vida, sigo dois lemas: ‘Se eu não fizer por mim, quem fará?!’ e ‘Melhor reclamar por não ter dado certo do que se lamentar por não ter tentado’ ” , completou.

Segundo Jojo, a redução de peso veio acompanhada de mudanças internas e de uma nova visão sobre o futuro. “85 kg a menos. Com muita luta e cirurgias… Me julgar é fácil, difícil é conseguir fazer metade da minha jornada. (...) Foi a melhor escolha que fiz para o meu futuro ” , disse.



