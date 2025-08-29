Reprodução/Instagram/@euluizfelipealves “Moço das lancheiras” conta vida difícil antes da fama na web

O influenciador Luiz Felipe Alves, conhecido nas redes sociais como “moço das lancheiras” abriu o coração nesta semana em um desabafo no X. A publicação veio após comentários nas redes questionando sua independência financeira, chamando-o de “herdeiro”.

Alves conquistou a internet em junho de 2024, compartilhando vídeos em que prepara marmitas caprichadas para o marido, Diógenes Renan, nos dias de trabalho presencial. Com bom humor e carinho, ele mostra o cotidiano do casal de forma leve e afetuosa, conquistando milhares de seguidores com seu jeito autêntico e detalhista.

Com sinceridade, Luiz detalhou os desafios que enfrentou desde a infância, marcada por dificuldades econômicas e pessoais. Criado por uma mãe solo, ele revelou que começou a trabalhar ainda aos oito anos, auxiliando na roça, cuidando de animais e vendendo sorvete. A os 16, ingressou em uma fábrica de torneiras na sua cidade natal, Porto Rico, no noroeste do Paraná.

“Durante a minha adolescência, fui submetido a muito trabalho e violência. Passei por momentos difíceis, incluindo episódios de abuso e agressões. Precisei aprender a sobreviver desde cedo”, contou.

Aos 17 anos, Luiz se assumiu gay, o que resultou em conflitos familiares e episódios em que chegou a viver em situação de rua. Ele passou também por uma terapia religiosa que tentava modificar sua orientação sexual. Determinado a reconstruir a própria vida, foi para Santa Catarina aos 18 e trabalhou em diversas funções, como vendedor, promotor de vendas, faxineiro, auxiliar de cabeleireiro e atendente de supermercado.

A virada em sua trajetória aconteceu após o contato com o universo drag, onde encontrou sua vocação como maquiador e comunicador.

“A verdadeira mudança na minha vida só começou aos 25 anos. Hoje tenho estabilidade financeira e privilégios, mas nunca fui herdeiro”, afirmou.

Aos 31 anos, Luiz viralizou ao compartilhar vídeos mostrando o cuidado com as marmitas que prepara para o marido, Diógenes Renan, nos dias de trabalho presencial. O carinho com que monta os pratos e sua forma afetuosa de mostrar o dia a dia conquistaram milhares de seguidores.

“Hoje meu marido trabalha presencial, bora montar a lancheira dele comigo?”, é a frase que se tornou marca registrada de seus conteúdos.