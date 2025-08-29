Reprodução/Instagram/@emiliekiser Influenciadora compartilha dor pela morte do filho de 3 anos

Três meses depois da perda trágica do filho Trigg, de apenas três anos, a influenciadora norte-americana Emilie Kiser quebrou o silêncio e compartilhou, em uma carta publicada nas redes sociais, seu primeiro relato sobre a dor enfrentada desde o ocorrido.

Emilie, que conta com mais de 4 milhões de seguidores no TikTok, iniciou seu desabafo reconhecendo a dificuldade de colocar em palavras a dimensão da perda.

“Passei dias, semanas, meses tentando encontrá-las e também tirando o tempo necessário para processar a morte do meu bebê”, escreveu.

O menino foi encontrado desacordado na piscina da residência da família e, após ser submetido a manobras de reanimação, foi levado inicialmente a um hospital regional. Posteriormente, foi transferido para o Hospital Infantil de Phoenix, onde permaneceu internado por seis dias até o falecimento, confirmado em 18 de maio.

No pronunciamento, Emilie falou sobre o filho com carinho e emoção: “Trigg é nosso bebê e nosso melhor amigo. A luz e o espírito que ele trouxe para este mundo eram brilhantes, puros e alegres. Sentimos falta dele a cada segundo, e seguir em frente muitas vezes parece impossível. Nunca pensei que experimentaríamos o luto dessa forma ou a dor de perdê-lo tão de repente.”

A influenciadora também refletiu sobre o impacto da tragédia e a responsabilidade que carrega: “Assumo total responsabilidade como mãe do Trigg e sei que poderia ter feito mais para protegê-lo. Uma cerca permanente na piscina poderia ter salvado sua vida, e é algo que nunca mais negligenciarei. Espero que, mesmo em meio a esta dor, a história do Trigg ajude outras famílias a evitarem perdas semelhantes.”

Emilie dedicou palavras de agradecimento tanto à família quanto aos seguidores que enviaram mensagens de apoio.

“Não estaríamos conseguindo passar por isso sem vocês. O amor e a presença diária de nossos familiares e amigos têm sido fundamentais. Para minha audiência, sou profundamente grata pelas mensagens de carinho e apoio que nos deram neste momento tão difícil.”

Sobre o luto, a criadora de conteúdo afirmou que enfrenta cada dia de forma gradual: “A única forma de seguir é minuto a minuto, hora por hora. Desde aquele dia, tenho feito o meu melhor para continuar me reerguendo.”

A experiência também levou Emilie a repensar sua presença digital.

“ Comecei nas redes sociais em 2021 para me conectar com outras mães e encontrei uma comunidade, um hobby que amo e um trabalho pelo qual sou grata. Sempre tentei ser autêntica, compartilhando a vida cotidiana com cuidado ”, disse.

A influenciadora ainda ressaltou que irá estabelecer limites mais claros sobre a exposição da família online: “ No futuro, espero poder compartilhar mais sobre como estou lidando com este luto, mas por enquanto, só posso agradecer pelo amor, compaixão, paciência e espaço que nos deram para enlutarmos.”