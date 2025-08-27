Reprodução/Instagram/@yagcampos Quem era o modelo brasileiro encontrado morto na Grécia

O modelo Yago Luiz de Campos e Silva, de 25 anos, foi encontrado morto em uma piscina privativa de um hotel de luxo em Mykonos, na Grécia, na noite do último sábado (23). Junto a ele estava o criador de conteúdo adulto Ryan Silveira, de 23 anos, que foi socorrido inconsciente, mas já se encontra fora de perigo, segundo familiares.

De acordo com informações do jornal grego Protothema, funcionários do hotel perceberam água escorrendo da varanda e, ao entrarem no quarto, encontraram os dois jovens submersos. Yago já estava sem vida, enquanto Ryan apresentava sinais vitais e foi imediatamente levado para o hospital local.

A polícia encontrou no local uma seringa de plástico acompanhada de quatro pequenos sachês com pó branco de composição ainda não identificada. Os itens foram recolhidos para análise laboratorial, enquanto a Promotoria do Tribunal de Primeira Instância de Syros acompanha o caso e solicitou autópsia para apurar a causa exata da morte de Yago.

Natural de São José dos Campos, interior de São Paulo, Yago havia completado 25 anos apenas uma semana antes do incidente. Ativo nas redes sociais, ele compartilhava fotos de suas viagens e demonstrava entusiasmo por experiências internacionais.

Em suas redes sociais, a irmã de Yago, Thamyris Campos, lamentou a perda e repudiou comentários ofensivos sobre o caso.

“Meu irmão não era prostituto, nem drogado, como estão dizendo. Ele era trabalhador, tinha sonhos e corria atrás deles” , escreveu.

Mãe de Ryan, Erica Ursoli, reforçou que ele está consciente e se recuperando, pedindo respeito e evitando a circulação de informações falsas sobre o estado de saúde do filho.

O caso segue sob investigação pelas autoridades gregas, que ainda não divulgaram oficialmente a causa da morte de Yago Campos. A Embaixada do Brasil em Atenas acompanha o caso e presta apoio à família das vítimas.