Reprodução/Instagram Luciana Gimenez

Luciana Gimenez não passou despercebida pelos seguidores nesta quarta-feira (27). A apresentadora, que curte férias em Mykonos, na Grécia, compartilhou fotos de um mini ensaio na piscina com os seguidores.



Nas imagens, ela aparece usando um biquíni vermelho e fazendo charme para a câmera ao posar para os registros.

"O verão em Mykonos não é só uma estação… ☀️😎🍉", celebrou na legenda.

Os cliques ganharam uma enxurrada de elogios. "Arrasou nas fotos 👏👏👏", afirmou uma delas. "Gimenez Hot Summer 🔥", brincou uma outra. "Deusa❤️", postou uma terceira.





Erro na carreira

Recentemente, Luciana foi a convidada do programa Sensacional , atração comandada por Daniela Albuquerque. Na atração, a apresentadora do SuperPop contou qual foi o seu maior arrependimento na sua vida profissional e disse que teria feito tudo diferente.

Devido ao seu grande sucesso também no Brasil, ela foi convidada para integrar o elenco do The View , um dos maiores sucessos da ABC e o talk show diurno mais assistido pelos norte-americanos.

Desde sua criação, há 25 anos, o programa tem como proposta debater temas atuais sob diferentes perspectivas femininas, reunindo mulheres de diversas origens.

"Eu tenho esse arrependimento. Teria sido uma nova experiência… a ABC (American Broadcasting Company), maior emissora do mundo, e é um programa que está no ar até hoje",lamentou.