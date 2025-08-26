Reprodução/Instagram Luisa Perissé

Luisa Perissé não pensou duas vezes em correr para a piscina para aproveitar o dia ensolarado em Mata de São João, na Bahia. A atriz posou para fotos na beira da piscina enquanto aproveitava para renovar o bronzeado. Ela fez questão de compartilhar o momento com os seguidores ao postar um álbum com os registros da ocasião.

"Pra essa eu quase me k-gay", dizia a legenda.

Os cliques não passaram despercebidos pelos seguidores, que deixaram mensagens carinhosas nos comentários. "Ela é o momento ❤️", disse um deles. "Linda", elogiou uma outra. "Entregou beleza😍😍😍", comentou uma terceira.












