Instagram/Reprodução/@milliebobbybrown Millie Bobby Brown anuncia chegada da primeira filha adotiva

A atriz Millie Bobby Brown, de 20 anos, surpreendeu os fãs ao revelar, nesta quinta-feira (21), que se tornou mãe pela primeira vez. Em uma publicação nas redes sociais, ela e o marido, Jake Bongiovi, filho do cantor Jon Bon Jovi, anunciaram a chegada da filha adotiva.

“Recebemos nossa doce menina neste verão. Estamos imensamente felizes em iniciar este novo capítulo da paternidade com paz e privacidade. E então, somos três”, escreveram.

O casal, que oficializou o noivado em 2023, recebeu mensagens de carinho de admiradores e celebridades após a notícia. A publicação já reúne milhares de curtidas e comentários celebrando a nova fase da família.

Millie Bobby Brown

Em março deste ano, Millie Bobby Brown falou sobre sua aparência ao natural e rebateu críticas que recebeu em relação ao rosto sem maquiagem. Na ocasião, a atriz também destacou os cuidados que adota com a pele.

Durante um vídeo para uma marca de beleza e saúde, a intérprete falou de uma erupção que tem em uma região do rosto. "Não sei se dá para ver, mas minha acne está muito ruim agora", contou.

A artista ainda explicou que a sua pele se comporta bem com adesivos de acne, próprios para conter ou esconder possíveis lesões ou protuberâncias que venham a surgir no rosto. Desde que mudou o visual, a jovem tem se pronunciado em relação aos ataques que parte da mídia norte-americana tem feito sobre a sua aparência.