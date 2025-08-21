Reprodução/Instagram Deborah Secco

Deborah Secco aproveitou a folga na agenda para viajar. A atriz escolheu Miami, nos Estados Unidos, como destino para descanso e também para curtir o verão no hemisfério norte.



Em suas redes sociais, ela compartilhou um mini ensaio durante um passeio de lancha. Nas imagens, ela aparece posando de biquíni enquanto renova o bronzeado.

"Miami… ☀️", escreveu a atriz na legenda.

Nos comentários, os seguidores deixaram mensagens carinhosas. "Linda 😍", disse um deles. "Perfeitaaaaaaaa ❤️🔥🔥🔥🔥", postou uma outra. "A mulher mais bonita do Brasil🔥🔥🔥", afirmou um terceiro.





Ensaio em Noronha

Deborah já havia chamado atenção ao posar de biquíni vermelho em Fernando de Noronha. O ensaio, em meio ao mar e ao pôr do sol, destacou a atriz com os cabelos molhados e clima descontraído.

Na legenda da publicação, ela resumiu o momento como “um pôr do sol em Noronha”.