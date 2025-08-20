Um vídeo que tem viralizado nas redes sociais mostra um momento de descontração entre religiosas durante uma partida de vôlei. Publicada no Instagram pela Irmã Kelky, a gravação já soma mais de 200 mil curtidas e ultrapassa 2,1 milhões de visualizações, conquistou internautas.
Na legenda, a religiosa destacou a importância de pequenas pausas no dia a dia:
"Não é preciso fazer grandes feitos para ser feliz — basta amar muito nas pequenas coisas. Nessa semana tivemos um momento de pausa para restaurar as forças e de convivência com as irmãs. No meio da missão, da correria, das responsabilidades... também é preciso parar, se alegrar."
Com bom humor, ela ainda brincou sobre os tombos na quadra: "As quedas ficaram por conta da Ir Edwiges Maria."
O vídeo recebeu uma enxurrada de comentários carinhosos. Seguidores elogiaram a leveza do grupo com mensagens como: “ Vocês são uma bênção”, “Quem tem Deus tem tudo, inclusive a verdadeira felicidade”, “Arrasaram... Já podem participar das Olimpíadas Celestiais”, entre outros elogios.