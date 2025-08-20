Instagram/Reprodução/@irkelly_institutohesed_oficial Religiosas viralizam ao jogar vôlei em momento de lazer

Um vídeo que tem viralizado nas redes sociais mostra um momento de descontração entre religiosas durante uma partida de vôlei. Publicada no Instagram pela Irmã Kelky, a gravação já soma mais de 200 mil curtidas e ultrapassa 2,1 milhões de visualizações, conquistou internautas.

Na legenda, a religiosa destacou a importância de pequenas pausas no dia a dia:

"Não é preciso fazer grandes feitos para ser feliz — basta amar muito nas pequenas coisas. Nessa semana tivemos um momento de pausa para restaurar as forças e de convivência com as irmãs. No meio da missão, da correria, das responsabilidades... também é preciso parar, se alegrar."

Com bom humor, ela ainda brincou sobre os tombos na quadra: "As quedas ficaram por conta da Ir Edwiges Maria."

O vídeo recebeu uma enxurrada de comentários carinhosos. Seguidores elogiaram a leveza do grupo com mensagens como: “ Vocês são uma bênção”, “Quem tem Deus tem tudo, inclusive a verdadeira felicidade”, “Arrasaram... Já podem participar das Olimpíadas Celestiais”, entre outros elogios.