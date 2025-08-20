Divulgação Marcos Freire

Marcos Freire está prestes a celebrar uma década de carreira com a gravação de um DVD especial. O evento acontecerá em 10 de setembro, em São Paulo, na Igreja Lagoinha Alphaville, com capacidade para 20 mil pessoas e já conta com participações especiais confirmadas.

Inicialmente, a ideia era convidar apenas ministros e amigos que marcaram a trajetória do cantor ao longo dos anos, como Fernanda Brum, sua madrinha na música, que o apresentou ao mundo musical, Aline Barros, que o inspirou e esteve ao seu lado no trabalho social da Baluarte em Angola, e Anderson Freire, com quem já dividiu criações musicais.

Entre os convidados também está a cantora angolana Nair Nany, com quem Marcos irá colaborar na canção “Melhor Amigo”. Mas um dos momentos mais especiais da gravação certamente ficará a cargo da presença de Chandler Moore, cantor americano e um dos líderes do movimento Maverick City Music, que virá ao Brasil pela primeira vez exclusivamente para gravar com Marcos.



