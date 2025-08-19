Reprodução/Instagram Mari Goldfarb

Mari Goldfarb não passou despercebida pelos seguidores nas redes sociais. A influenciadora posou para um mini ensaio de fotos usando um vestido longo e preto completamente transparente. Para oranar, ela completou o visual com óculos escuros, scarpin preto e maquiagem impecável.

"Várias marianinhas habitam aqui dentro" , brincou na legenda.

As imagens ganharam uma enxurrada de elogios. "Agora sim, luxuosa 👏👏🔥", escreveu um deles. "Você é linda!E esse vestido tá lindo demais!👏👏🔥❤️", concluiu uma outra. "Belíssima ❤️🥰", postou uma terceira.

Recentemente, Mari usou as redes sociais para desabafar a respeito do tempo que ficou longe de sua família por causa de desavenças. A artista foi ao show de Gilberto Gil com o pai e se emocionou com o momento.

"Durante muito tempo, uns dois anos ou mais, eu fiquei com muita raiva dos meus pais. Eu culpava meus pais pelas minhas más decisões" , disse sobre os desentendimentos com Valéria e Julius.

