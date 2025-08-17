Foto: Reprodução / Instagram / @priscillapresley Ex-mulher entra na disputa sobre os direitos de Elvis Presley

Priscilla Presley, viúva de Elvis Presley, enfrenta uma nova polêmica judicial nos Estados Unidos.

Ex-empresários da família a acusam de ter acelerado a morte da filha, Lisa Marie Presley, que morreu em 2023, aos 54 anos. A informação foi revelada pelo jornal The New York Times.

O processo foi aberto nesta semana em um tribunal de Los Angeles e pede indenização de US$ 50 milhões(cerca de R$ 270 milhões). Os responsáveis pela ação são a leiloeira Brigitte Kruse e o empresário Kevin Fialko, que trabalharam para Priscilla em 2022.

Segundo os documentos, Priscilla teria decidido desligar os aparelhos que mantinham Lisa Marie viva, horas após a internação da cantora, que sofreu uma parada cardíaca e foi colocada em coma induzido.

A decisão teria ocorrido antes da chegada da atriz Riley Keough, filha de Lisa, e contrariando um desejo expresso pela própria cantora, que queria ser mantida viva “o máximo de tempo possível”.

A acusação sustenta que o objetivo de Priscilla seria recuperar o controle de um fundo familiar que, após a morte da filha, ficou sob responsabilidade de Riley Keough. O fundo já havia sido alvo de disputa judicial entre as duas no ano passado, quando Riley assumiu sua administração.

Kruse e Fialko afirmam que Priscilla vivia dificuldades financeiras quando os contratou para gerenciar seus negócios e agora exigem reparação por fraude.

Lisa Marie Presley, única filha de Elvis, herdou parte do patrimônio do pai após sua morte, em 1977, junto ao avô Vernon e à bisavó Minnie Mae Hood Presley.