Reprodução/Instagram Virgínia Fonseca

Ao que tudo indica, Virgínia Fonseca acordou cheia de energia! A influenciadora correu para as redes sociais para mostrar detalhes de seu treino. Em vídeo compartilhado nos Stories de seu Instagram, ela aparece fazendo uma série de exercícios.



Para o momento, ela apostou em um look pink. Ao final, ela posou para uma foto em frente a um espelho ao lado de seu personal trainer.





No último sábado, Virgínia compartilhou um álbum de fotos repleto de registros de sua viagem a Dubai. Nas imagens, ela aparece curtindo o momento de descontração na piscina de um hotel enquanto renova o bronzeado.

Na ocasião, os cliques causaram furor entre os seguidores, que encheram a publicação de mensagens carinhosas. "Tá vivendo, né RAINHA 🙌❤️💚👏👏😍😍", disse um deles. "Maravilhosa❤️❤️❤️", postou uma outra. "Que linda. Merece tudo o que conquistou😍❤️🙌", afirmou uma terceira.