Reprodução/Instagram Faustão e o Filho Rodrigo Silva

Rodrigo Silva recorreu às redes sociais neste domingo (10/08) para homenagear seu pai, o apresentador Faustão. O jovem escreveu uma mensagem carinhosa para ele e lembrou algumas fotos raras em que aparece ao lado dele e de sua mãe Luciana Cardoso.



"Feliz Dia dos Pais para o melhor pai que poderia ter tido", escreveu ele nos Stories de seu Instagram.

Recentemente, João Silva agradeceu as mensagens de apoio ao pai, que está internado desde maio no hospital Albert Einstein, em São Paulo. O apresentador de 75 anos passou por dois transplantes na última semana, um no fígado e outro no rim, após complicações de saúde.

Em vídeo publicado nas redes sociais, João disse que as orações e o carinho do público têm feito diferença na recuperação. A postagem gerou comoção e recebeu diversas respostas de famosos. Entre elas, a mensagem de João Augusto Liberato, filho de Gugu, que escreveu: “ Torcendo e orando muito por uma recuperação rápida e tranquila. Estamos com vocês .”

No vídeo, João se emocionou ao falar sobre a situação. “ Passando aqui para agradecer, em nome da família, por todo carinho de vocês, todas as orações, independente de crença, e dizer que isso realmente faz a diferença nesses momentos. Meu pai é um cara muito forte, inspira todo mundo, os amigos, a família, e a gente vê que realmente a palavra deste momento é resiliência ”, afirmou.







