Reprodução/Instagram Luana Piovani

Luana Piovani aproveitou a folga na agenda para viajar. A atriz escolheu Roma, na Itália, como destino de seu passeio. Nos Stories, ela mostrou detalhes de um momento de relaxamento.

Em um vídeo, ela comentou que está hospedada em um hotel com piscina, para aproveitar as altas temperaturas do local. "Agora a gente está nessa piscina maravilhosa. Aqui em Roma no verão, só ficando em um hotel com uma piscina maravilhosa porque é muito quente" , lamentou.





Recentemente, Luana recorreu às redes sociais para compartilhar como foi a sua noite que, segundo ela, foi agitada. A artista afirma que saiu com a intenção de "fazer strike". Ela diz: "Só queria dizer que ontem foi strike. Strike tipo: há muito tempo não batido" .

Ela garante que se divertiu e que fez "muita gente feliz". Luana ainda brinca: "Eu sou um homem de saia e adoro isso. Fora o podre, o resto, tudo o que homem faz eu também faço. Sou um homem de saia."











