Reprodução/Instagram Adriane Galisteu

Adriane Galisteu não passou despercebida nas redes sociais neste domingo (10). A apresentadora posou para um mini ensaio fotográfico usando apenas um lenço. Em uma das fotos, ela aparece de topless enquanto usa o acessório na cabeça.



Os cliques causaram furor entre os seguidores, que deixaram mensagens carinhosas para ela. "Maravilhosa 😍🔥👏", disse uma delas. "Uma Galisteu platinada? Temos! 😍🔥", postou uma outra. "Ela arrasa na beleza e perfeição ♥️♥️♥️", comentou uma terceira.







Recentemente, ela desabafou com os seguidores sobre os sintomas da menopausa. Segundo Adriane, ela passou por um momento de "terror" antes do tratamento.

Em resposta a um conteúdo de uma influenciadora, ela discordou da afirmação de que o tratamento para diminuir os sintomas seria com atividades físicas. "Passei pelo terror de todos os sintomas da menopausa. Nós somos mulheres iguais, porém muito diferentes. Não necessariamente o que acontece comigo acontece com você", iniciou.

"Eu sempre treinei, e não foi pouco, e passei por todos os sintomas que a menopausa pode oferecer", acrescentou a artista. "É muito legal você falar sobre o seu treino, seu estilo de vida, que conseguiu passar sem reposição hormonal.. Parabéns, mas isso não necessariamente é bom pra mim", argumentou ela.

"Se não fosse o tratamento que eu procurei por meio de informação, bons médicos e hormônio, eu teria perdido até meu réu primário", finalizou a apresentadora de "A Fazenda 16" ao ressaltar a importância de procurar ajuda médica para a menopausa.