

O que era para ser um momento romântico típico de lua de mel acabou se transformando em uma cena cômica, que rendeu muitos comentários e visualizações.



A influenciadora Allana Padilha, ao lado do marido, Felipe, viveu um perrengue de dois quilômetros sob o sol da Toscana, na Itália, carregando malas e usando uma rasteirinha desconfortável.

Tudo porque o recém-casado se recusou a pagar 30 euros (R$ 191 na cotação atual) por um carro de aplicativo até o hotel. Em conversa com o iG Gente, Allana deu detalhes.

Lugar maravilhoso, mas a raiva era grande

A situação, narrada com sarcasmo e bom humor por Allana , rendeu milhões de visualizações e reações nas redes.

“Acabei de casar e já posso devolver”, brinca ela no vídeo, enquanto caminha pela estrada de terra.

Ao fundo, Felipe aparece em silêncio, arrastando três malas e sendo alvo de comentários bem-humorados da esposa:

“O lugar é maravilhoso, lindo, mas a raiva que estou passando aqui, o tempo que a gente está perdendo… não tem preço”.

Ao iG Gente, Allana contou que registrar esse tipo de momento faz parte do seu cotidiano, mas que não imaginava que, mesmo publicando o vídeo três meses após a lua de mel , ele teria tanta repercussão.

"Eu sempre compartilhei os bastidores da minha vida de forma real, orgânica. Gravo para o meu daily no Instagram, para amigas e para a família. É algo muito meu”, explica.

"Então eu adaptei uma trend que estava rolando no TikTok, com a frase: ‘se pra vocês está tudo ok, eu já posso devolver’. Postei em tom de brincadeira, mas muita gente não entendeu o contexto e começou a tomar uma proporção grande", revela.

E se a repercussão foi grande, o perrengue vivido por Allana naquele dia não ficou atrás, já que a ficha só caiu para ela quando os dois começaram a caminhar.

“Na hora que a gente começou a caminhar naquela estradinha de areia e pedrinhas, vi que era gigantesco o caminho, nem conseguia avistar o hotel, eu fiquei uma fera....eram duas subidas enormes, fora que tenho asma, eu estava ofegante, nervosa."

Reprodução/@allanapadilha Recém-casada viraliza com perrengue inusitado durante lua de mel na Toscana

"Minha rasteirinha começou a incomodar o meu pé, o calor que estava era absurdo, eu comecei a reclamar, e o Felipe levou aquilo ali completamente diferente do que eu levei."

Apesar do desconforto, ela admite que Felipe tentou aliviar o clima, o que não ajudou muito.

“Ele ficou me zoando o tempo todo. Ria da minha cara enquanto eu bufava de raiva. Isso me deixou mais brava ainda, porque em vez de me consolar, ele ria.”

A escolha de não chamar o carro partiu de uma tentativa de economizar.

“ Nosso dinheiro é junto, tomamos essa decisão em consenso. A gente já tinha feito toda a viagem a pé, de ônibus, de trem… achamos que daria certo. Mas ali, naquela situação específica, teria valido muito a pena pagar”, admite Allana .

“Quando me deparei com a realidade da estrada, eu me arrependi profundamente.”

Divulgação/@allanapadilha Recém-casada vive perrengue na lua de mel

Mesmo com o desentendimento momentâneo, a situação se resolveu com leveza assim que chegaram ao hotel. “A dona da pousada foi super fofa, ajudou a gente, deu risada. A raiva passou. Depois, alugamos uma moto num lugar que não exigia a carteira internacional e deu tudo certo. ”

Viagem inesquecível

A lua de mel passou longe de ser um desastre.

“Foi maravilhosa! Era meu sonho levar o Felipe para a Itália. A gente conheceu o país de norte a sul, visitou lugares incríveis. Esse perrengue foi só um fato para eu passar raiva e ter história para contar”, .

Aprendizado

Para lidar com os momentos inesperados no relacionamento, Allana contou que aposta no diálogo.

“Costumamos conversar para fazer com que o outro se coloque no nosso lugar, para que, assim, de fato, consigamos resolver alguma coisa. Somos diferentes, viemos de criações diferentes, mas é assim que a gente cresce juntos", diz.

Mesmo com a repercussão surpreendente do vídeo, Allana diz que encarou tudo com naturalidade .