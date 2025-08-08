Reprodução Instagram @Virginia Virginia ganha buquê em Dubai

Virginia Fonseca contou nesta sexta-feira (8) que passou por um imprevisto ao tentar tomar banho no hangar do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. A influenciadora desembarcou de uma viagem de Dubai e precisava se arrumar para um compromisso no Rio de Janeiro. Ao abrir o chuveiro, percebeu que não havia água. “ Eu aqui já pronta para tomar banho, quem disse que sai água do chuveiro? ”, brincou.

O relato foi feito nos stories de Instagram, onde Virginia mostrou parte da rotina de volta ao Brasil. Ela desembarcou após um dia inteiro de deslocamento e seguiu direto para o aeroporto carioca.

Enquanto a influenciadora seguia para o compromisso, os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo encontraram a avó paterna, Poliana Rocha, em São Paulo, para retornar a Goiânia. A família havia viajado acompanhada por babás.

Virginia chegou a Dubai no sábado (2) e ficou hospedada no hotel Atlantis The Royal, conhecido por diárias que podem chegar a US$ 100 mil (cerca de R$ 553 mil). O grupo incluía amigos e funcionários.

Durante a estadia, visitou beach club, zoológico e parque aquático. Também recebeu presentes de alto valor, como um buquê com 500 rosas vermelhas da Maison Des Fleurs, avaliado em aproximadamente R$ 18,8 mil.

Outro presente foi um relógio Lady-Datejust, da Rolex, encontrado no site oficial da marca por R$ 178,6 mil.