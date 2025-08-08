Reprodução/Instagram Gilberto Gil e a filha Preta Gil

Gilberto Gil usou as redes sociais nesta sexta-feira (08) para pretar uma homenagem a filha Preta, que completaria 51 anos. O cantor compartilhou um álbum com fotos de diversos momentos da cantora. Em alguns dos registros, a artista aparece ao lado dos irmãos Pedro Gadelha Gil Moreira(17 de maio de 1970 - 25 de janeiro de 1990) e Maria Gadelha Gil Moreira.



"Na #FamíliaGil, dia 8 de agosto será sempre o dia oficial da alegria e celebração, da nossa integrante mais festiva. Uma saudade sem fim 💙", escreveu ele na legenda.

Nos comentários, os seguidores deixaram mensagens carinhosas. "Força grande mestre 😢", afirmou um deles. "Força, mestre", postou uma outra. "Muito amor💛💛💛", publicou uma terceira.

A cantora, compositora, atriz, empresária e apresentadora morreu no dia 20 de julho, em meio ao tratamento contra câncer colorretal, nos Estados Unidos.





Família Gil

Gilberto Gil foi casado três vezes. Em seu primeiro casamento, com Belina de Aguiar, ele teve duas filhas Nara de Aguiar Gil Moreira e Marília de Aguiar Gil Moreira. Seu segundo matrimônio foi com Sandra Barreira Gadelha, o cantor teve Pedro Gadelha Gil Moreira(17 de maio de 1970 - 25 de janeiro de 1990), Preta Maria Gadelha Gil Moreira(8 de agosto de 1974 - 20 de julho de 2025) e Maria Gadelha Gil Moreira.

Atualmente ele é casado com Flora Nair Giordano e se tornou pai de Bem Giordano Gil Moreira, Isabela Giordano Gil Moreira e José Gil Giordano Gil Moreira.

Reprodução/Instagram Família Gil




































